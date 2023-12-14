«Любит иногда немного выпить». Пресняков завязал и хочет того же от Подольской
Певец Владимир Пресняков подсел на ЗОЖ. Артист рассказал, что занялся спортом и перестроил систему питания, полностью исключив ночные набеги на холодильник. Итог — минус 8 кило, и эта цифра продолжает расти. Но настоящая причина его преображения даже не это, а отказ от главной вредной привычки — алкоголя, поделился Пресняков. Теперь на очереди его жена Наталья Подольская.
Пресняков рассказал журналистам, что замечательно обходится без спиртного и учит свою жену, что можно и без шампанского прекрасно себя чувствовать.
«Она любит иногда немного выпить шампусика, не с утра, конечно», — сказал Пресняков.
Сам он признался, что раньше алкоголь «давал кайф», но потом стал в тягость. По словам артиста, он уже понял, как ему хорошо без алкоголя, и срывов у него не бывает, написал портал StarHit.