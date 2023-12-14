«Любит иногда немного выпить». Пресняков завязал и хочет того же от Подольской

Пресняков рассказал журналистам, что замечательно обходится без спиртного и учит свою жену, что можно и без шампанского прекрасно себя чувствовать.

«Она любит иногда немного выпить шампусика, не с утра, конечно», — сказал Пресняков.

Сам он признался, что раньше алкоголь «давал кайф», но потом стал в тягость. По словам артиста, он уже понял, как ему хорошо без алкоголя, и срывов у него не бывает, написал портал StarHit.