Учёные нашли признаки садиста, которые есть в каждом из нас
Отношения всегда должны строиться на уважении и взаимопонимании, особенно если речь идёт о близких людях или знакомых. Правда, так бывает не всегда. Есть такие товарищи, которым доставляет удовольствие ставить других в неловкое положение и издеваться. Психологи из Ульмского университета в Германии выяснили, что с «повседневными садистами» мы встречаемся куда чаще, чем думаем.
Эксперты провели анализ нескольких исследований и выяснили, что с садистами мы встречается каждый день. Свои результаты они опубликовали в журнале Journal of Personality and Social Psychology.
Выборка насчитывала более 2600 человек. В начале они прошли тестирование на макиавеллизм, психопатию, садизм и нарциссизм. Потом в течение 10 дней они рассказывали о своих реакциях на самые разных ситуация, которые у них произошли с близкими или знакомыми. Психологи обращали внимание на те ответы, где испытуемые радовались неудачам других, перекладывали вину на других людей и наслаждались тем, что кому-то воздалось по заслугам.
В результате выяснилось, что «повседневный садизм», садистское удовольствие и обвинение жертвы связаны. Причём близость родства или отношений в этом вопросе значения не имеет. Эксперты даже составили опросник, который поможет выявить таких людей.
Каждое из следующих утверждений нужно оценить по шкале от одного до пяти.
- В школьные годы вы участвовали в травле других учеников;
- Вам приносят удовольствие жёсткие шутки над другими людьми;
- Вам нравится «разыгрывать» других людей и смеяться, когда они выглядят нелепо;
- Вы знаете, что насмехаться над другими плохо, но не всегда можете удержаться;
- Вам нравятся ролики c эпичными драками;
- Вы играете в видеоигры, где кровь похожа на кровь;
- Вы любите смотреть бои по смешанным единоборствам с жёсткими условиями;
- Вам нравятся фильмы ужасов.
В общем, любой найдёт в себе что-то из этого списка. Но если вы набрали минимум четыре балла, то вы — именно тот человек, от которого лучше держаться подальше, считают исследователи.
О том, как распознать манипулятора в отношениях, рассказали в этом материале.