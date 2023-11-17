Учёные нашли признаки садиста, которые есть в каждом из нас

Эксперты провели анализ нескольких исследований и выяснили, что с садистами мы встречается каждый день. Свои результаты они опубликовали в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

Выборка насчитывала более 2600 человек. В начале они прошли тестирование на макиавеллизм, психопатию, садизм и нарциссизм. Потом в течение 10 дней они рассказывали о своих реакциях на самые разных ситуация, которые у них произошли с близкими или знакомыми. Психологи обращали внимание на те ответы, где испытуемые радовались неудачам других, перекладывали вину на других людей и наслаждались тем, что кому-то воздалось по заслугам.

В результате выяснилось, что «повседневный садизм», садистское удовольствие и обвинение жертвы связаны. Причём близость родства или отношений в этом вопросе значения не имеет. Эксперты даже составили опросник, который поможет выявить таких людей.

Каждое из следующих утверждений нужно оценить по шкале от одного до пяти.

В школьные годы вы участвовали в травле других учеников;

Вам приносят удовольствие жёсткие шутки над другими людьми;

Вам нравится «разыгрывать» других людей и смеяться, когда они выглядят нелепо;

Вы знаете, что насмехаться над другими плохо, но не всегда можете удержаться;

Вам нравятся ролики c эпичными драками;

Вы играете в видеоигры, где кровь похожа на кровь;

Вы любите смотреть бои по смешанным единоборствам с жёсткими условиями;

Вам нравятся фильмы ужасов.

В общем, любой найдёт в себе что-то из этого списка. Но если вы набрали минимум четыре балла, то вы — именно тот человек, от которого лучше держаться подальше, считают исследователи.

О том, как распознать манипулятора в отношениях, рассказали в этом материале.