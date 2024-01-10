Жизнь
06:00, 10 января 2024
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Любите досаливать еду? Эта привычка может обернуться инфарктом и онкологией

Без соли сложно себе представить какое-либо блюдо. Именно с этим компонентом еда приобретает какой-то особенный вкус, заставляя нас есть всё больше и больше. Но на деле человеческому организму нужно всего 5 г соли в день, а это около чайной ложки. При этом потребляем мы зачастую намного больше. О том, чем может обернуться избыток соли, рассказала эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова.

Любите досаливать еду? Эта привычка может обернуться инфарктом и онкологией
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По словам эксперта, большая часть соли (80%), которую мы потребляем ежедневно, приходится на «скрытую» соль, то есть ту, которая содержится в обработанных пищевых продуктах — чипсах, колбасе, сыре, консервах, хлебе и так далее. Оставшиеся 20% — это та соль, которой мы досаливаем блюда.

Если регулярно перебарщивать с солью, то из-за избытка натрия может развиться гипертония, вырастет риск инфаркта и инсульта, появятся отёки. Также привычка досаливать еду может обернуться язвой желудка и даже онкологией в ЖКТ.

Врач рекомендует стараться есть соли поменьше. Например, можно не использовать приправы, в составе которых уже есть соль, а использовать только отдельные ингредиенты — петрушку, укроп, куркуму и другие.

Немало соли и в сосисках, но их не стоит есть не только по этой причине.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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