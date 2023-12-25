Стало известно, кому противопоказана морковь по-корейски
Морковь по-корейски — бюджетная и любимая многими закуска. Она прекрасно впишется как в праздничный стол, так и в рядовой ужин. Многие считают, что в этом блюде нет ничего плохого — всё-таки это не оливье с колбасой и майонезом. Однако налегать на морковку стоит не всем. О противопоказаниях aif.ru рассказала нутрициолог (специалист по питанию) Екатерина Кузина.
По словам Кузиной, такое блюдо не стоит употреблять тем, у кого есть язва, гастрит, воспаление толстого или тонкого кишечника, панкреатит или холецистит. Морковка с приправами плохо повлияет на состояние ЖКТ.
Детям её тоже лучше не есть. Им она противопоказана из-за переизбытка витамина А — могут пожелтеть стопы или ладони.
Для тех, у кого есть проблемы с усвоением жиров, морковка по-корейски тоже оказывается в стоп-листе. Таким товарищам лучше есть варёную морковку. И, конечно, даже здоровым людям лучше не налегать на морковь, если по рецепту к ней добавляют жаренные на масле лук и чеснок. Тут речи о пользе не идёт.
Также стоит помнить, что покупная морковка по-корейски по составу сильно уступает домашней. В первой полно консервантов — многие из них безопасны, но рисковать всё же не стоит.
Да и вообще излишне налегать на морковку не стоит, хоть она вкусная и дешёвая. Вот чем это может обернуться.