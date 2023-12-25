Стало известно, кому противопоказана морковь по-корейски

По словам Кузиной, такое блюдо не стоит употреблять тем, у кого есть язва, гастрит, воспаление толстого или тонкого кишечника, панкреатит или холецистит. Морковка с приправами плохо повлияет на состояние ЖКТ.

Детям её тоже лучше не есть. Им она противопоказана из-за переизбытка витамина А — могут пожелтеть стопы или ладони.

Для тех, у кого есть проблемы с усвоением жиров, морковка по-корейски тоже оказывается в стоп-листе. Таким товарищам лучше есть варёную морковку. И, конечно, даже здоровым людям лучше не налегать на морковь, если по рецепту к ней добавляют жаренные на масле лук и чеснок. Тут речи о пользе не идёт.

Также стоит помнить, что покупная морковка по-корейски по составу сильно уступает домашней. В первой полно консервантов — многие из них безопасны, но рисковать всё же не стоит.

Да и вообще излишне налегать на морковку не стоит, хоть она вкусная и дешёвая. Вот чем это может обернуться.