Жизнь
03:00, 11 января 2024
1 мин.

Россиянам предложили превратить весь год в адвент-календарь. Что это значит

Многие перед Новым годом покупают адвент-календарь, который каждый день должен радовать приятным подарком. Так получается поднять себе настроение и призвать праздник. Но зачем ограничиваться только Новым годом? Психолог Денис Хакимов призвал всех использовать адвент-календари целый год, но здесь есть нюанс — речь не про настоящие подарки.

Россиянам предложили превратить весь год в адвент-календарь. Что это значит
© Freepik

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал, что адвент-календарь на год — это не в прямом смысле коробка с подарками, а скорее идея. На каждый месяц нужно запланировать что-то приятное — какую-то тему или эмоцию — и таким образом поддержать себя и своё душевное равновесие.

Эксперт предложил удобные варианты:

  1. Январь — отдых и восстановление.
  2. Февраль — согревающее и приятное, например, любовь: к родным, партнёру, себе.
  3. Март — пробуждение, можно вспомнить старые увлечения.
  4. Апрель — время для спорта.
  5. Май — передышка для снятия стресса.
  6. Июнь — путешествия.
  7. Июль — культурная жизнь с концертами, выставками и прочим.
  8. Август — тишина и покой.
  9. Сентябрь — саморазвитие и учёба (книги, курсы, тренинги).
  10. Октябрь — время для здоровья (витамины, походы по врачам и прочее).
  11. Ноябрь — уют и комфорт, например, вкусная еда и сериалы.
  12. Декабрь — подведение итогов и новые планы.

Специалист Хакимов отметил, что в каждый месяц нужно выбрать что-то близкое по духу и наметить цель. А когда её выполнишь, то ощущение успеха поднимет самооценку и даст веру в свои силы.

Ранее психолог Якуба рассказывала, как не скатиться в депрессию после новогодних праздников. Сразу скажем — ничего сложного делать не придётся.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.