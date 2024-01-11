Россиянам предложили превратить весь год в адвент-календарь. Что это значит

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал, что адвент-календарь на год — это не в прямом смысле коробка с подарками, а скорее идея. На каждый месяц нужно запланировать что-то приятное — какую-то тему или эмоцию — и таким образом поддержать себя и своё душевное равновесие.

Эксперт предложил удобные варианты:

Январь — отдых и восстановление. Февраль — согревающее и приятное, например, любовь: к родным, партнёру, себе. Март — пробуждение, можно вспомнить старые увлечения. Апрель — время для спорта. Май — передышка для снятия стресса. Июнь — путешествия. Июль — культурная жизнь с концертами, выставками и прочим. Август — тишина и покой. Сентябрь — саморазвитие и учёба (книги, курсы, тренинги). Октябрь — время для здоровья (витамины, походы по врачам и прочее). Ноябрь — уют и комфорт, например, вкусная еда и сериалы. Декабрь — подведение итогов и новые планы.

Специалист Хакимов отметил, что в каждый месяц нужно выбрать что-то близкое по духу и наметить цель. А когда её выполнишь, то ощущение успеха поднимет самооценку и даст веру в свои силы.

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