Россиянам предложили превратить весь год в адвент-календарь. Что это значит
Многие перед Новым годом покупают адвент-календарь, который каждый день должен радовать приятным подарком. Так получается поднять себе настроение и призвать праздник. Но зачем ограничиваться только Новым годом? Психолог Денис Хакимов призвал всех использовать адвент-календари целый год, но здесь есть нюанс — речь не про настоящие подарки.
Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал, что адвент-календарь на год — это не в прямом смысле коробка с подарками, а скорее идея. На каждый месяц нужно запланировать что-то приятное — какую-то тему или эмоцию — и таким образом поддержать себя и своё душевное равновесие.
Эксперт предложил удобные варианты:
- Январь — отдых и восстановление.
- Февраль — согревающее и приятное, например, любовь: к родным, партнёру, себе.
- Март — пробуждение, можно вспомнить старые увлечения.
- Апрель — время для спорта.
- Май — передышка для снятия стресса.
- Июнь — путешествия.
- Июль — культурная жизнь с концертами, выставками и прочим.
- Август — тишина и покой.
- Сентябрь — саморазвитие и учёба (книги, курсы, тренинги).
- Октябрь — время для здоровья (витамины, походы по врачам и прочее).
- Ноябрь — уют и комфорт, например, вкусная еда и сериалы.
- Декабрь — подведение итогов и новые планы.
Специалист Хакимов отметил, что в каждый месяц нужно выбрать что-то близкое по духу и наметить цель. А когда её выполнишь, то ощущение успеха поднимет самооценку и даст веру в свои силы.
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