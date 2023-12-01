Любите жирное и ложитесь за полночь? Готовьтесь болеть чаще

По словам специалиста, если человек поздно ложится или не высыпается, то он нарушает свой циркадный ритм, а это ведёт к недостаточной выработке мелатонина. Это гормон сна, который сильно влияет на иммунитет. То есть нет сна, нет и здоровья, объяснила Мескина.

Также сильно ослабляет организм жирная пища. Когда человек неправильно питается, то слабнет здоровье его кишечника, а значит и иммунитет в целом падает. При таком раскладе подхватить вирусную инфекцию становится проще.

Чтобы укрепить иммунитет, нужно соблюдать режим сна и правильно питаться. Последнее предполагает употребление большего количества клетчатки и продуктов с минералами и витаминами. А вот еду с химозным составом и глутаматом натрия лучше исключить, предупредила инфекционист.

Врач напомнила, что чем меньше пища обработана, тем лучше. На завтрак полезна будет каша с фруктами, на обед — лёгкий суп или нежирные блюда из курицы или индейки, а на ужин подойдёт салат или нежирная рыба.

Если всё-таки разболелись, вот какие фрукты помогут укрепить иммунитет и выздороветь.