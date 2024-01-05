Любитель рыбы потратил более 70 млн рублей на тушку тунца. Вот она какая — золотая рыбка

Конечно же, всё не так просто в этой ситуации, как кажется. Огромного тунца продали на рыбном рынке Тоесу в Токио, на первом аукционе в 2024 году. Считается, что именно он показывает экономические прогнозы и тенденции по рынку на текущий год. И хоть это никак не подтверждено, но высокая стоимость тунца воспринимается дельцами как хорошая примета.

Но рыбка 2024 года оказалась ещё не самой дорогой, бывали тушки и побогаче. Рекордной стоимостью стали 333 млн иен, то есть почти 211 млн рублей. А в прошлом году вышло поскромнее — самого дорогого тунца продали за 36 млн иен, почти за 23 млн рублей.

Если после новости внезапно захотелось роллов с тунцом или лососем, то есть печальные новости — японская кухня подорожала. А почему — читайте здесь.