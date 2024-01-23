Любителям выпечки рассказали, как сделать её хоть немного полезнее

Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы свободные сахара занимали не более 10% от общего энергетического потребления в день, сказала Джутова РИАМО.

В эту цифру входит сахар, добавляемый к пище, и содержащийся в сиропах, меду и соках. А если хочется совсем здоровый рацион, её стоит поделить на два, добавила диетолог.

Если слишком часто налегать на выпечку, можно заработать проблемы с сердцем, диабет и прочие неприятные побочки лишнего веса. Это не говоря уже о повышенном риске кариеса, предупредила врач.

Зато выпечку можно сделать немного полезнее, если добавить в неё натуральные ингредиенты — фрукты и ягоды. Например, черника или клубника может обогатить пирог антиоксидантами. Только стоит учитывать, что при термической обработке фрукты и ягоды потеряют часть полезных свойств, заключила Джутова.

Ранее учёные Южно-Уральского государственного университета в Челябинске придумали, как замедлить старение с помощью фруктового пирога. Заодно они сделали само блюдо более полезным.