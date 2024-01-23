Жизнь
Опубликовано 23 января 2024, 16:00
1 мин.

Любителям выпечки рассказали, как сделать её хоть немного полезнее

Ограничивать себя в сладостях нужно не только ради стройной фигуры. Проблем для здоровья от пирогов, булочек, тортиков и т. п. гораздо больше, чем удовольствия. Но, если очень хочется, отказывать себе не надо — важно лишь знать меру. Сколько выпечки можно есть в день и как сделать её более здоровой, рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Марьяна Джутова.
Freepik/KamranAydinov

Freepik/KamranAydinov

Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы свободные сахара занимали не более 10% от общего энергетического потребления в день, сказала Джутова РИАМО.

В эту цифру входит сахар, добавляемый к пище, и содержащийся в сиропах, меду и соках. А если хочется совсем здоровый рацион, её стоит поделить на два, добавила диетолог.

Если слишком часто налегать на выпечку, можно заработать проблемы с сердцем, диабет и прочие неприятные побочки лишнего веса. Это не говоря уже о повышенном риске кариеса, предупредила врач.

Зато выпечку можно сделать немного полезнее, если добавить в неё натуральные ингредиенты — фрукты и ягоды. Например, черника или клубника может обогатить пирог антиоксидантами. Только стоит учитывать, что при термической обработке фрукты и ягоды потеряют часть полезных свойств, заключила Джутова.

Ранее учёные Южно-Уральского государственного университета в Челябинске придумали, как замедлить старение с помощью фруктового пирога. Заодно они сделали само блюдо более полезным.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.