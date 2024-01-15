«Мир рушится и восстаёт из пепла». Агутин обратился к Варум в соцсетях

Агутин выложил в соцсетях совместное фото с Варум, на котором они улыбаются и смотрят вперёд.

«Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении!» — подписал фотографию артист.

Он отметил, что их отношения с Варум — «судьба или ряд случайных закономерностей».

«Мир рушится и восстаёт из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса. А мы есть, и это правильно», — добавил он.

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