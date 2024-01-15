20:00, 15 января 2024
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«Мир рушится и восстаёт из пепла». Агутин обратился к Варум в соцсетях
Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений. Это одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Агутин и Варум вместе больше четверти века — 26 лет. Артисты поженились в июле 2000 года после двух лет отношений. В 2022 году появились слухи о том, что супруги расстались. Однако, судя по всему, в семье по-прежнему царит мир и любовь.
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Агутин выложил в соцсетях совместное фото с Варум, на котором они улыбаются и смотрят вперёд.
«Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении!» — подписал фотографию артист.
Он отметил, что их отношения с Варум — «судьба или ряд случайных закономерностей».
«Мир рушится и восстаёт из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса. А мы есть, и это правильно», — добавил он.
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