Любовь к сладкому провоцирует тягу к жирному. Чем это грозит?

Как говорится в исследовании учёных из Университета Умео, опубликованном в журнале Cell Reports, у мух-дрозофил сахар вызывает желание съесть что-нибудь жирное. Дело в том, что, когда им давали даже небольшую порцию сахара, в их кишечнике вырабатывался гормон SHH. Он снижал желание потреблять больше сладкой пищи и увеличивал тягу к жирной.

Потребление жирных блюд, в свою очередь, приводило к выбросу в кровь гормона лептина (Upd2). Он подавлял тягу к жирному и усиливал тягу к сладкому. Получается — замкнутый круг. Предположительно, у людей схема работает так же. Так что для того, чтобы сбросить вес, лучше отказаться и от сладкого, и от жирного.

Тут назвали топ-5 продуктов, которые только кажутся полезными. А на деле ведут к набору веса.