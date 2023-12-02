Любовница Абдулова, ушедшая в монастырь, рассказала об отношениях с актёром

Штейнман появилась в эфире в длинном красном платье. Женщина рассказала, что хотела выйти за Абдулова замуж, но он говорил, что никогда на ней не женится.

Некоторые друзья актёра и вовсе не хотели видеть Штейнман с ним рядом.

«Я решила объявить борьбу с алкоголизмом Саши. А друзья его этого не простили. Они приходили ко мне домой и говорили: "Тебя рядом с ним не будет"».

В итоге Штейнман и Абдулов всё равно расстались. Она сначала уехала в Париж к мужчине-французу, потом была в отношениях с итальянцем, а в итоге оказалась в российском монастыре.

«Живу в келье с другими матушками. Утренняя служба, затем утренняя трапеза. Когда я жила во Франции, то мы ели горячий круассан и кофе с молоком пили. Теперь пирожки с чесноком и луком. Первое время скучала, а сейчас с молитвой намного вкуснее и благодатнее», — рассказала она.

На шоу присутствовала вдова актёра Николая Караченцова Людмила Поргина. Она нелестно высказалась о Штеймнан.

«Ты была наглая и самоуверенная журналистка, которая пробивала себе дорогу. А Саша Абдулов — несчастный парень. У него одновременно по три-четыре любовницы было. Он такой. Он не собирался с тобой делать семью», — сказала она.