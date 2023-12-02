Любовница Абдулова, ушедшая в монастырь, рассказала об отношениях с актёром
Народный артист РСФСР, актёр и кинорежиссёр Александр Абдулов был женат дважды. Но женского внимания артисту всегда хватало — он пользовался успехом у прекрасного пола. Одной из самых известных любовниц Абдулова стала Лариса Штейнман. Самого актёра уже нет, но бывшая спутница до сих пор о нём вспоминает. Об их отношениях она рассказала на шоу «Прямой эфир».
Штейнман появилась в эфире в длинном красном платье. Женщина рассказала, что хотела выйти за Абдулова замуж, но он говорил, что никогда на ней не женится.
Некоторые друзья актёра и вовсе не хотели видеть Штейнман с ним рядом.
«Я решила объявить борьбу с алкоголизмом Саши. А друзья его этого не простили. Они приходили ко мне домой и говорили: "Тебя рядом с ним не будет"».
В итоге Штейнман и Абдулов всё равно расстались. Она сначала уехала в Париж к мужчине-французу, потом была в отношениях с итальянцем, а в итоге оказалась в российском монастыре.
«Живу в келье с другими матушками. Утренняя служба, затем утренняя трапеза. Когда я жила во Франции, то мы ели горячий круассан и кофе с молоком пили. Теперь пирожки с чесноком и луком. Первое время скучала, а сейчас с молитвой намного вкуснее и благодатнее», — рассказала она.
На шоу присутствовала вдова актёра Николая Караченцова Людмила Поргина. Она нелестно высказалась о Штеймнан.
«Ты была наглая и самоуверенная журналистка, которая пробивала себе дорогу. А Саша Абдулов — несчастный парень. У него одновременно по три-четыре любовницы было. Он такой. Он не собирался с тобой делать семью», — сказала она.