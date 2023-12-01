Люди отравились непонятным веществом на концерте рэпера Кишлака. Кто-то удивлён?

За помощью к медикам обратились 2–3 подростка 15 лет и 9 взрослых человек от 20 до 25 лет. Как выяснили врачи, все тем вечером употребляли алкоголь, но непонятно, он ли стал причиной интоксикации. Медики решили проверить меломанов ещё и наркотики — а то мало ли.

Но, чтобы отравиться, не обязательно идти на концерт, можно и провести тихий вечер дома, просто зажечь для уюта свечи. Так и случилось с блогершей Эми Мур — она зажгла целых пять свечей и оставила их надолго, а потом почувствовала недомогание. В больнице девушке объяснили, что такое угарный газ и почему на свечах пишут предупреждения. Вот такие дела.