Мачеха Волочковой-младшей рассекретила свою беременность и объяснилась

Бизнесмен заявил жене, что и без тестов бы понял, что она беременна, по изменившемуся выражению глаз.

«У женщины в положении меняется взгляд. Появляется в нём что-то… Что-то эдакое», — сказала Николаева.

Ведущая добавила, что первые месяцы беременности мучилась от сонливости и раздражительности, но сейчас чувствует себя великолепно, сообщил портал «7 дней».

У Николаевой и Вдовина есть общий сын — 2-летний Александр. Также с ними живёт 18-летняя дочь Вдовина Ариадна, которую ему родила Волочкова.

По слухам, у Ариадны непростые отношения с матерью. Девушка не пригласила балерину на свой выпускной и день рождения. Правда, недавно всё же навестила её.