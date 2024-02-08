Опубликовано 08 февраля 2024, 11:50
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Мачеха Волочковой-младшей рассекретила свою беременность и объяснилась
Ведущая программы «Утро России» Елена Николаева готовится подарить второго наследника бизнесмену Игорю Вдовину, бывшему гражданскому мужу балерины Анастасии Волочковой. Телеведущая не сразу обрадовала поклонников новостью о прибавлении в семействе. Раскрыть интересное положение её подтолкнули вовсе не округлившиеся формы, а другая деталь внешности, на которую обратил внимание Вдовин.
Бизнесмен заявил жене, что и без тестов бы понял, что она беременна, по изменившемуся выражению глаз.
«У женщины в положении меняется взгляд. Появляется в нём что-то… Что-то эдакое», — сказала Николаева.
Ведущая добавила, что первые месяцы беременности мучилась от сонливости и раздражительности, но сейчас чувствует себя великолепно, сообщил портал «7 дней».
У Николаевой и Вдовина есть общий сын — 2-летний Александр. Также с ними живёт 18-летняя дочь Вдовина Ариадна, которую ему родила Волочкова.
По слухам, у Ариадны непростые отношения с матерью. Девушка не пригласила балерину на свой выпускной и день рождения. Правда, недавно всё же навестила её.