Опубликовано 27 января 2024, 14:40
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Максим Галкин* откровенно рассказал, кто сорвал его выступление на Бали
27 января у Максима Галкина (*признан в России иноагентом) должен был пройти концерт на Бали. Юморист сообщил, что уже оформил рабочую визу, но в страну его попросту не пустили. Артиста задержали в индонезийском аэропорту. По его словам, сотрудники погранслужбы сразу раскрыли причину запрета — это была просьба российских властей.
26 января журналистка Анна Монгайт (признана в России иноагентом) сообщила со ссылкой на источник, что Галкина не пустили в Индонезию без объяснения причин, завернув юмориста в аэропорту.
Сегодня Галкин сообщил, что причину ему назвали. Несколько сотрудников пограничной службы сказали, что это было письмо от правительства РФ с просьбой не впускать артиста на Бали.
На прошлой неделе сорвались концерты Галкина в Таиланде. Выступление в Паттайе отменили по запросу организаторов. Площадка заявила, что придерживается «политического нейтралитета».
27 января стало известно, что участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда. Причём, по некоторым данным, к этому приложили руку российские дипломаты.