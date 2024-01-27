Максим Галкин* откровенно рассказал, кто сорвал его выступление на Бали

26 января журналистка Анна Монгайт (признана в России иноагентом) сообщила со ссылкой на источник, что Галкина не пустили в Индонезию без объяснения причин, завернув юмориста в аэропорту.

Сегодня Галкин сообщил, что причину ему назвали. Несколько сотрудников пограничной службы сказали, что это было письмо от правительства РФ с просьбой не впускать артиста на Бали.

На прошлой неделе сорвались концерты Галкина в Таиланде. Выступление в Паттайе отменили по запросу организаторов. Площадка заявила, что придерживается «политического нейтралитета».

27 января стало известно, что участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда. Причём, по некоторым данным, к этому приложили руку российские дипломаты.