Маленькая россиянка вдохнула пирсинг-обманку. Достали его уже на операции

Как рассказали специалисты Республиканской детской клинической больницы Чувашии, к ним поступила девочка, вдохнувшая украшение для пирсинга. Маленькая модница хотела походить на старшую сестру, поэтому и надела колечко на нос. Но что-то пошло не так, и оно оказалось внутри. Родители тут же доставили малышку в больницу.

Чтобы извлечь посторонний предмет, потребовалась эндоскопическая операция, рассказала оториноларинголог Алена Фуфаева. Потом же девочку отправили домой в прекрасном состоянии.

Врач напомнила родителям, что если вдруг ребенок вдохнул или проглотил что-то, то не нужно пытаться достать это самим, лучше сразу ехать в больницу, где предмет извлекут специальными крючками. Здесь главное — всё сделать быстро, пока предмет не заблокировал дыхательные пути. Чаще всего медики доставали зёрна, косточки от ягод, различные продукты питания, бусинки, колпачки от ручек, детали конструктора и другое.

Вообще, при любых странных симптомах или недомогании лучше сразу обращаться в больницу и не заниматься самолечением. По другому пути решил пойти 32-летний житель Башкирии, который собрался вылечить язву магнитами, как посоветовали в Сети. Проглоченные магниты опустили ему желудок на 20 см и сделали только хуже, хорошо, что в итоге он пошёл к врачам и те его спасли.