Маленький россиянин тайно потратил 250 тыс. рублей с телефона мамы. Вот что он купил
Хотите быстро разориться? Просто дайте свой телефон ребёнку. Один маленький россиянин, заполучив доступ к смартфону своих родителей, не стал играться в установленные там игры, а сразу полез в Wildberries. Магазин представился ему волшебным неисчерпаемым кладом, откуда можно брать всё, что постоянно запрещают взрослые. Пацан накупил всякой всячины аж на 250 000 рублей. Среди купленного были не только игрушки.
Историю о маленьком шопоголике рассказал Telegram-канал «Бушующий мир». Не уточняется, где именно она произошла и сколько лет было главному герою. Во всяком случае, он был достаточно смышлён, чтобы тайно завладеть смартфоном мамы.
Видимо, подсмотрев как-то раз, чем в телефоне занимается родительница, мальчуган полез в приложение интернет-магазина Wildberries. Если покупают взрослые, то почему нельзя покупать ему?
И вот что себе наказывал проказник:
- игрушки,
- книги,
- обувь,
- одежду.
В общем, всё самое важное. Между прочим, покупал не только себе — о сестрёнке тоже не забыл. Правда, родители щедрость не заценили, особенно, когда узнали сумму заказа — 250 000 рублей. Сотрудники пункта доставки засняли на камеру привезённое. Женщины перебирали гору товаров и подмечали вкус ребёнка.
Как сказала работница пункта выдачи, возврат всего этого добра обойдётся родителям мальчика примерно в 38 000 рублей. Зато в следующий раз будут держать свои смартфоны от детей подальше, ну или хотя бы ставить пароли на приложения интернет-магазинов.
Нужно ли вообще ограждать детей от гаджетов? Одни родители при каждом удобном случае дают ребёнку смартфон, а другие считают телефоны и компы чуть ли не главным врагом детского развития. Ответы профессионалов на этот непростой вопрос вы найдёте здесь.