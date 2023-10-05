Жизнь
23:00, 05 октября 2023
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Маленький россиянин тайно потратил 250 тыс. рублей с телефона мамы. Вот что он купил

Хотите быстро разориться? Просто дайте свой телефон ребёнку. Один маленький россиянин, заполучив доступ к смартфону своих родителей, не стал играться в установленные там игры, а сразу полез в Wildberries. Магазин представился ему волшебным неисчерпаемым кладом, откуда можно брать всё, что постоянно запрещают взрослые. Пацан накупил всякой всячины аж на 250 000 рублей. Среди купленного были не только игрушки.

Маленький россиянин тайно потратил 250 тыс. рублей с телефона мамы. Вот что он купил
© freepik

Историю о маленьком шопоголике рассказал Telegram-канал «Бушующий мир». Не уточняется, где именно она произошла и сколько лет было главному герою. Во всяком случае, он был достаточно смышлён, чтобы тайно завладеть смартфоном мамы.

Видимо, подсмотрев как-то раз, чем в телефоне занимается родительница, мальчуган полез в приложение интернет-магазина Wildberries. Если покупают взрослые, то почему нельзя покупать ему?

И вот что себе наказывал проказник:

  • игрушки,
  • книги,
  • обувь,
  • одежду.

В общем, всё самое важное. Между прочим, покупал не только себе — о сестрёнке тоже не забыл. Правда, родители щедрость не заценили, особенно, когда узнали сумму заказа — 250 000 рублей. Сотрудники пункта доставки засняли на камеру привезённое. Женщины перебирали гору товаров и подмечали вкус ребёнка.

Как сказала работница пункта выдачи, возврат всего этого добра обойдётся родителям мальчика примерно в 38 000 рублей. Зато в следующий раз будут держать свои смартфоны от детей подальше, ну или хотя бы ставить пароли на приложения интернет-магазинов.

Нужно ли вообще ограждать детей от гаджетов? Одни родители при каждом удобном случае дают ребёнку смартфон, а другие считают телефоны и компы чуть ли не главным врагом детского развития. Ответы профессионалов на этот непростой вопрос вы найдёте здесь.

Редакция
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