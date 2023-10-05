Маленький россиянин тайно потратил 250 тыс. рублей с телефона мамы. Вот что он купил

Историю о маленьком шопоголике рассказал Telegram-канал «Бушующий мир». Не уточняется, где именно она произошла и сколько лет было главному герою. Во всяком случае, он был достаточно смышлён, чтобы тайно завладеть смартфоном мамы.

Видимо, подсмотрев как-то раз, чем в телефоне занимается родительница, мальчуган полез в приложение интернет-магазина Wildberries. Если покупают взрослые, то почему нельзя покупать ему?

И вот что себе наказывал проказник:

игрушки,

книги,

обувь,

одежду.

В общем, всё самое важное. Между прочим, покупал не только себе — о сестрёнке тоже не забыл. Правда, родители щедрость не заценили, особенно, когда узнали сумму заказа — 250 000 рублей. Сотрудники пункта доставки засняли на камеру привезённое. Женщины перебирали гору товаров и подмечали вкус ребёнка.

Как сказала работница пункта выдачи, возврат всего этого добра обойдётся родителям мальчика примерно в 38 000 рублей. Зато в следующий раз будут держать свои смартфоны от детей подальше, ну или хотя бы ставить пароли на приложения интернет-магазинов.

Нужно ли вообще ограждать детей от гаджетов? Одни родители при каждом удобном случае дают ребёнку смартфон, а другие считают телефоны и компы чуть ли не главным врагом детского развития. Ответы профессионалов на этот непростой вопрос вы найдёте здесь.