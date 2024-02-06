Вынули почки, чтобы не мешали. 20 врачей провели сложную операцию маленькой россиянке

Над сложным случаем бились детские хирурги, кардиологи, врачи ультразвуковой и лучевой диагностики, трансплантологи, анестезиологи, урологи, гематологи, иммунологи и нефрологи. Сперва они думали, как исправить ситуацию и спасти почки, а затем — трудились в операционной 10 часов.

У 5-месячной малышки вынули обе почки, чтобы заменить непроходимый участок аорты протезом. Всё это время органы девочки пролежали во льду. Затем в её тело вернули одну почку, вторую не удалось спасти — из-за нехватки крови и нужных веществ та просто не развилась, оставшись крохотной.

По словам врачей, в дальнейшем девочка сможет жить полноценной жизнью без почечной заместительной терапии. Сейчас ребёнок в больнице под наблюдением врачей.

А ранее кардиохирурги сделали операцию на сердце новорождённой девочке. Подробнее об этом можно узнать здесь.