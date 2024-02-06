Жизнь
Опубликовано 06 февраля 2024, 18:50
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Вынули почки, чтобы не мешали. 20 врачей провели сложную операцию маленькой россиянке

Со сложным случаем пришлось столкнуться московским врачам из Российской детской клинической больницы. К ним поступила 5-месячная девочка из Иркутской области с врождённой патологией — у неё было почти полное прерывание аорты. Из-за этого кровь в жизненно важные органы поступала в мизерном количестве и они просто не развивались, а давление было слишком высоким.
Вынули почки, чтобы не мешали. 20 врачей провели сложную операцию маленькой россиянке
© National Cancer Institute / Unsplash

Над сложным случаем бились детские хирурги, кардиологи, врачи ультразвуковой и лучевой диагностики, трансплантологи, анестезиологи, урологи, гематологи, иммунологи и нефрологи. Сперва они думали, как исправить ситуацию и спасти почки, а затем — трудились в операционной 10 часов.

У 5-месячной малышки вынули обе почки, чтобы заменить непроходимый участок аорты протезом. Всё это время органы девочки пролежали во льду. Затем в её тело вернули одну почку, вторую не удалось спасти — из-за нехватки крови и нужных веществ та просто не развилась, оставшись крохотной.

По словам врачей, в дальнейшем девочка сможет жить полноценной жизнью без почечной заместительной терапии. Сейчас ребёнок в больнице под наблюдением врачей.

А ранее кардиохирурги сделали операцию на сердце новорождённой девочке. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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