Малыш лизнул качели на прогулке и наелся снега? Переживать раньше времени не стоит

Как отмечается в телеграм-канале медучреждения, катание на санках и тюбингах опасно тем, что эти устройства никак не управляются. Лучше лететь с горы хотя на том, у чего есть руль (снегокат). Иначе, если риск куда-нибудь врезаться и покалечиться. А ещё важно кататься в специально оборудованных местах, в защитном шлеме и наколенниках. Стоит объяснить ребёнку, что если при катании с горки ситуация выходит из-под контроля, стоит попытаться свалиться на бок.

Также мамы часто переживают, что зимние прогулки закончатся простудой или тем, что малыш замёрзнет. В DocDeti & DocMed объяснили, что подростки уже сами в состоянии разобраться в том, холодно им или нет, а вот малышам стоит помочь с выбором. Но даже если кроха снимет на некоторое время перчатки, играя в снежки, — катастрофы не будет.

Ещё одна популярная детская забава — облизывать сосульки и есть снег. Врачи объяснили, что не стоит переживать, что из-за этого заболит горло или ребёнок простудится. Главное — не есть серый или жёлтый снег.

Плюс любопытные малыши могут захотеть лизнуть качели. Переживать и паниковать из-за прилипшего языка не надо. Нужно полить место прилипания тёплой водой или активно подышать на него, а потом быстро отклеить своё чадо.⠀

Впрочем, на новогодние праздники опасности поджидают и взрослых. О самых частых бедах во время готовки рассказали тут.