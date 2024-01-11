Мамаев послал журналиста на три буквы, а его жена грозилась разбить телефон

Дебош в аэропорту случился из-за переноса рейса. Мамаев, его жена Надежда Санько и маленький ребёнок должны были улететь в Дубай рано утром, но уже на взлётной полосе оказалось, что из-за технической неисправности полёт нужно отложить до позднего вечера. Всех пассажиров попросили на выход. А вот Мамаева такой расклад не устроил, и он стал требовать, чтобы его ребёнку достали коляску из багажного отсека. По словам бортпроводников, вежливой его манеру общения назвать было нельзя. Хотя сам футболист заверял, что всё было прилично.

Уже в здании аэропорта к семейной паре подошёл журналист, который хотел получить от Мамаева его видение ситуации. В этот момент Санько начала требовать, чтобы корреспондент прекратил съёмку, угрожая разбить его телефон.

«Я хотел вашу позицию нормально осветить. Не будет позиции?» — спросил журналист. На что Мамаев ответил: «Моя позиция — пошел на ***!» — заключил он.

При этом совсем недавно футболист казался поклонникам скромным и благородным. Он отдал приз за победу в шоу «Выжить в Дубае» нуждающимся.