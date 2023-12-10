Марат Башаров собрался жениться в четвёртый раз. Но есть проблема

Невеста Башарова показала помолвочное кольцо, которое ей подарил Башаров. Оно выполнено из белого золота и украшено шестью бриллиантами. По мнению woman.ru, его цена — около 1 млн рублей.

Свадьбу пара планирует провести летом 2024 года. Борисовой хочется, чтобы она была необычной, но никаких пышных торжеств.

«Идеально, чтобы мы были вдвоем и это был наш праздник только», — сказала она.

Есть одна трудность — разные религии: Башаров мусульманин. Будет ли Борисова менять свою, как это сделала первая супруга актёра, покажет время.

Ранее стало известно, что замуж вышла актриса фильма «Вызов» Юлия Пересильд. Это её первый брак. Артистка родила двоих детей в отношениях с режиссёром Алексеем Учителем, но женаты они не были.