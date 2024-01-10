Маргарита Симонян призналась, что её бесит в браке с Тиграном Кеосаяном

«Мы с Тиграном раньше очень боялись, что не сможем ужиться под одной крышей. Выяснилось, что наши страхи были абсолютно безосновательны», — поведала главред RT.

По словам Симоньян, им с мужем легко вместе, потому что она очень нетребовательна к мужу. Не донимает его вопросами, вроде «где ты был?», «когда придёшь?» и при этом не раздражается на бытовые привычки, вроде разбросанных носков.

«Единственное, чего я не выношу, это когда кричат и вообще повышают голос. Тигран, будучи очень темпераментным человеком, приучился все-таки этого не делать, слава Богу», — призналась медиаменеджер.

Не все такие неприхотливые в браке, как Симоньян. В частности, многих дам не устраивает, что их возлюбленный дружит с другими женщинами. Как мужчине не испортить брак из-за подружек — узнайте здесь.