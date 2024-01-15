Мари Краймбрери забыла несколько месяцев жизни из-за тяжёлой болезни

Краймбрери не только погрузилась в депрессию, но ещё и скрывала своё состояние от друзей и музыкальной команды. Перед ними она делала вид, что всё отлично, а дома — плакала. По словам певицы, сейчас она жалеет о такой позиции.

В то нелёгкое время рядом с Краймбрери был человек, но на пользу ей это не шло — он не только не помогал, а ещё и «раскачивал» её чувство вины.

«Но у меня не хватало ресурса, и я этого не осознавая, бежала помогать ему. Его не устраивало. Так что я потеряла себя как женщина», — поделилась певица.

Справиться с депрессией ей помогла работа с психологом и записывание эмоций.

В другом интервью Краймбрери рассказала, почему не складывались её отношения. Оказалось, дело в мужчинах — они ей часто изменяли.