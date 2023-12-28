Марина Хлебникова получила инвалидность. Что случилось с певицей?
58-летняя певица Марина Хлебникова получила инвалидность третьей группы из-за хрупкости костей. У неё диагностировали ревматоидный артрит после многочисленных жалоб на боли в суставах. Артистка передвигается с большим трудом. Как сообщил телеграм-канал Shot, Хлебникова начнёт получать льготы с нового года. А ещё у певицы серьёзные проблемы с сердцем.
По данным Shot, у певицы вторая стадия артрита, для которой характерны изменения в суставах, а именно — эрозии в костях запястий и локтей. Ещё у неё смешанный остеопороз тяжёлого течения — велика вероятность переломов.
Например, риск перелома шейки бедра крайне высок — 66%, поэтому врачи рекомендуют Хлебниковой быть поаккуратнее. Звезде прописана диета, богатая кальцием, лечебная физкультура и, само собой, лечение.
До этого уже стало известно, что у певицы ишемия и аритмия.