Марина Хлебникова получила инвалидность. Что случилось с певицей?

По данным Shot, у певицы вторая стадия артрита, для которой характерны изменения в суставах, а именно — эрозии в костях запястий и локтей. Ещё у неё смешанный остеопороз тяжёлого течения — велика вероятность переломов.

Например, риск перелома шейки бедра крайне высок — 66%, поэтому врачи рекомендуют Хлебниковой быть поаккуратнее. Звезде прописана диета, богатая кальцием, лечебная физкультура и, само собой, лечение.

До этого уже стало известно, что у певицы ишемия и аритмия.