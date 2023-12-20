Масочный режим вернулся. В каких городах России ввели меры
Пандемия коронавируса осталась в прошлом, но только совсем этот вирус, впрочем, как и многие другие, из поля зрения не пропал. Зимой бактерии и микробы атакуют иммунитеты россиян особенно интенсивно. И это доказывают достаточно высокие показатели заболеваемости. В Северной столице решили ввести превентивные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.
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Как сообщил местный Роспотребнадзор, из-за сложной ситуации с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусом пришлось усилить меры профилактики. Вводится обязательный масочный режим «при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий». Также маску нужно будет носить в больницах и поликлиниках, а в стационарах закроют все посещения. Исключением станут лишь те, кто ухаживает за лежачими больными.
Ситуация с болезнями в Питере и правда непростая. Как сообщил Роспотребнадзор Санкт-Петербурга, за последний месяц заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 87%, а коронавирусом — на 62%. Плюс многие болеют пневмонией.
В то же время по стране возвращать масочный режим не собираются. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, никаких ограничений на новогодние праздники и каникулы ждать не стоит. По её данным, россияне болеют в основном вирусными ОРВИ (даже не грипп), а заболеваемость коронавирусом снижается.
О том, как защитить себя от микоплазменной пневмонии, которая сейчас, кстати, тоже «ходит», рассказали в этом материале.