Мать победителя «Голос. Дети» Данила Плужникова о его долгах: «Прилетело, откуда не ждали»

По словам матери Данила Плужникова, они сразу же попросили сочинского мэра обменять однушку в Сочи на двушку в другом месте, потому что семье неудобно было ездить к сыну из Адлера. Потом Плужниковы продали эту квартиру, чтобы взять ипотеку в Москве.

Только когда в сентябре семья получила весточку от приставов, она узнала, что всё это время им начисляли коммунальные платежи за ту самую первую подаренную квартиру.

«Прилетело, откуда не ждали. Просто абсурдная история, высосанная из пальца», — пожаловалась «СтарХиту» мать артиста, у которой из-за этого долга арестовали даже банковские карты.

По её словам, она бы и рада решить вопрос с долгом, но не может ни к кому пробиться. «Писала судебным приставам — толку нет, звонила в управляющую компанию — никто не берёт трубку», — сказала она.