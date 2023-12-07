Мать победителя «Голос. Дети» Данила Плужникова о его долгах: «Прилетело, откуда не ждали»
На днях интернет всколыхнула новость: у победителя детского «Голоса» Данила Плужникова обнаружились многотысячные долги за коммуналку. Квартиру звезде ещё в 2016 году подарил теперь уже мэр Сочи Анатолий Пахомов. Все эти годы квитанции ЖКХ никто не оплачивал, поэтому накапало долгов аж на 120 000 рублей. Мать Плужникова Ирина утверждает, что это высосанная из пальца история.
По словам матери Данила Плужникова, они сразу же попросили сочинского мэра обменять однушку в Сочи на двушку в другом месте, потому что семье неудобно было ездить к сыну из Адлера. Потом Плужниковы продали эту квартиру, чтобы взять ипотеку в Москве.
Только когда в сентябре семья получила весточку от приставов, она узнала, что всё это время им начисляли коммунальные платежи за ту самую первую подаренную квартиру.
«Прилетело, откуда не ждали. Просто абсурдная история, высосанная из пальца», — пожаловалась «СтарХиту» мать артиста, у которой из-за этого долга арестовали даже банковские карты.
По её словам, она бы и рада решить вопрос с долгом, но не может ни к кому пробиться. «Писала судебным приставам — толку нет, звонила в управляющую компанию — никто не берёт трубку», — сказала она.