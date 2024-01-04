Мать троих детей чуть не умерла от уколов для похудения. Хотя весила всего 51 кг

Как сообщило издание Daily Mail, 42-летняя Линси Макэвой из Эдинбурга при весе в 51 кг хотела похудеть ещё больше. Чтобы достигнуть заветной цели они использовала специальные уколы, которые помогали ей есть меньше, а весу быстрее снижаться. В Интернете она приобрела препарат и начала сама себе колоть его в течение двух месяцев. По словам женщины, у неё была небольшая аллергическая реакция, но она приняла антигистаминное средство и ей стало лучше. Уколы хорошо помогали.

После того, как упаковка закончилась, женщина купила ещё одну в Интернете. Правда, на этот раз всё пошло не по плану. Уже через несколько секунд после укола у неё распух язык, а кожа начала чесаться. Она едва могла говорить и двигаться. Она приняла антигистаминный препарат, но он не помог. У женщины началось сильное сердцебиение, она потеряла сознание и упала, сильно ударившись головой. В результате добавив к своему состоянию ещё сотрясение мозга и вывих челюсти. Она несколько раз отключалась и снова приходила в сознание. В эти мгновения у неё получилось позвонить маме и вызвать скорую.

В больнице ей сказали, что у неё развился анафилактический шок и органы начали отказывать. Она чуть не умерла. После всего случившегося она сказала, что ей стыдно за то, какой пример она подавала свои детям.

Врачам, кстати, так и не удалось понять, какой именно ингредиент в уколах для похудения вызвал аллергию. Но на деле любой подобный препарат может вызывать серьёзную побочку. О том, почему не стоит худеть с помощью нашумевшего «Оземпика», объяснили тут.