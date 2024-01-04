Мать троих детей чуть не умерла от уколов для похудения. Хотя весила всего 51 кг
В погоне за идеальными формами не все готовы изнурять себя тренировками в зале и постоянно контролировать своё питание. Некоторым нужна волшебная таблетка или укол, который поможет без лишних хлопот, избавиться от лишних килограммов. Правда, такие попытки не всегда приносят желаемый результат. Одна британка, например, чуть не умерла.
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Как сообщило издание Daily Mail, 42-летняя Линси Макэвой из Эдинбурга при весе в 51 кг хотела похудеть ещё больше. Чтобы достигнуть заветной цели они использовала специальные уколы, которые помогали ей есть меньше, а весу быстрее снижаться. В Интернете она приобрела препарат и начала сама себе колоть его в течение двух месяцев. По словам женщины, у неё была небольшая аллергическая реакция, но она приняла антигистаминное средство и ей стало лучше. Уколы хорошо помогали.
После того, как упаковка закончилась, женщина купила ещё одну в Интернете. Правда, на этот раз всё пошло не по плану. Уже через несколько секунд после укола у неё распух язык, а кожа начала чесаться. Она едва могла говорить и двигаться. Она приняла антигистаминный препарат, но он не помог. У женщины началось сильное сердцебиение, она потеряла сознание и упала, сильно ударившись головой. В результате добавив к своему состоянию ещё сотрясение мозга и вывих челюсти. Она несколько раз отключалась и снова приходила в сознание. В эти мгновения у неё получилось позвонить маме и вызвать скорую.
В больнице ей сказали, что у неё развился анафилактический шок и органы начали отказывать. Она чуть не умерла. После всего случившегося она сказала, что ей стыдно за то, какой пример она подавала свои детям.
Врачам, кстати, так и не удалось понять, какой именно ингредиент в уколах для похудения вызвал аллергию. Но на деле любой подобный препарат может вызывать серьёзную побочку. О том, почему не стоит худеть с помощью нашумевшего «Оземпика», объяснили тут.