Мать через суд выселила двух 40-летних сыновей из дома. Надо и для себя пожить

Как сообщило издание La Provincia Pavese, 75-летняя итальянка из города Павия подала в суд на своих сыновей. Одному из них 40 лет, а второму 42 года. Женщина заявила, что сыновья съезжать от неё не хотят, но по дому ей никак не помогают. И она уже просто устала их содержать — расходы по дому они просто игнорируют. Тем более что мужики уже сами в состоянии себя обеспечивать — они оба работают.

Суд встал на сторону пенсионерки. По местным законам, после 18 лет родители не обязаны содержать своих детей. Если они и делают это, то только добровольно. Судья потребовал, чтобы мужчины съехали из родительского дома в течение двух месяцев.

Вероятно, если бы эти парни завели свои семьи, они съехали бы от мамы быстрее. Но семейное счастье не всегда оказывается легко найти. Правда, отчаиваться не стоит. Вот, например, недавно американка вышла замуж сама за себя.