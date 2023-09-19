Россиянам рассказали, как перестать постоянно ругаться матом
Перестать ругаться матом оказалось задачкой посложнее, чем просто терпеть или заменять нецензурную брань похожими по смыслу культурными словами. Так, психолог Маргарита Алексеева рекомендует использовать в речи побольше причастных и деепричастных оборотов, а ещё научиться хвалить людей, причём не в двух словах, а развёрнуто.
Для того чтобы прогнать ненормативную лексику из вашей повседневной речи, придётся потрудиться.
Во-первых, пора начать хвалить себя и других. Учитесь делать это развёрнуто, а не одним словом. Например: «Мне очень нравится, как ты...», а дальше расскажите, как человек прекрасно что-то говорит или делает либо даже как он выглядит. Длинная форма похвалы поможет не только выражать восхищение, но и увеличить словарный запас.
Во-вторых, ведите дневник — каждый вечер пишите в нём по три-четыре предложения о том, как прошёл день. А чтобы наполнить их эмоциями, используйте побольше прилагательных.
В-третьих, больше читайте.
В-четвёртых, увеличивайте словарный запас. Для этого в том числе нужно свести к минимуму вопросы, на которые можно ответить да или нет. Зато причастные и деепричастные обороты использовать в речи почаще. Также психолог порекомендовала не отвечать близким одним словом. Ситуации, когда разговор идёт в духе «Как дела? Нормально. Что делал(а)? Ничего», провоцирует выругаться. Старайтесь рассказывать о том, как прошёл день, поподробнее.
Также, по словам Алексеевой, важно отслеживать своё состояние усталости. Например, если у человека хронический стресс или выгорание, ему будет не хватать ресурсов префронтальной коры головного мозга для контроля речи. В этом случае появляется раздражительность, реакция становится более эмоциональной.
Ещё можно попробовать отучить себя от сквернословия, сформировав новые привычки. Начать нужно будет с выделения преимуществ изменений, которые вы ждёте. Психологи посоветовали их записать, так что тетрадь потребуется и в этом случае.