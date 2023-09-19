Россиянам рассказали, как перестать постоянно ругаться матом

Для того чтобы прогнать ненормативную лексику из вашей повседневной речи, придётся потрудиться.

Во-первых, пора начать хвалить себя и других. Учитесь делать это развёрнуто, а не одним словом. Например: «Мне очень нравится, как ты...», а дальше расскажите, как человек прекрасно что-то говорит или делает либо даже как он выглядит. Длинная форма похвалы поможет не только выражать восхищение, но и увеличить словарный запас.

Во-вторых, ведите дневник — каждый вечер пишите в нём по три-четыре предложения о том, как прошёл день. А чтобы наполнить их эмоциями, используйте побольше прилагательных.

В-третьих, больше читайте.

В-четвёртых, увеличивайте словарный запас. Для этого в том числе нужно свести к минимуму вопросы, на которые можно ответить да или нет. Зато причастные и деепричастные обороты использовать в речи почаще. Также психолог порекомендовала не отвечать близким одним словом. Ситуации, когда разговор идёт в духе «Как дела? Нормально. Что делал(а)? Ничего», провоцирует выругаться. Старайтесь рассказывать о том, как прошёл день, поподробнее.

Также, по словам Алексеевой, важно отслеживать своё состояние усталости. Например, если у человека хронический стресс или выгорание, ему будет не хватать ресурсов префронтальной коры головного мозга для контроля речи. В этом случае появляется раздражительность, реакция становится более эмоциональной.

Ещё можно попробовать отучить себя от сквернословия, сформировав новые привычки. Начать нужно будет с выделения преимуществ изменений, которые вы ждёте. Психологи посоветовали их записать, так что тетрадь потребуется и в этом случае.