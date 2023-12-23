Жизнь
17:20, 23 декабря 2023
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«Матушка подсказала». Орбакайте раскрыла 3 секрета красоты от Пугачёвой

Певица Кристина Орбакайте в свои 52 года может похвастаться шикарной внешностью и бодрым видом. При этом она, похоже, не держит себя в ежовых рукавицах. Недавно журналисты застали звезду за тем, что она спокойно смаковала десерты на светском рауте. Орбакайте не отрицала, что позволяет себе сладкое. А красоте она обязана 3 советам, которые ей дала её легендарная мать Алла Пугачёва.

«Матушка подсказала». Орбакайте раскрыла 3 секрета красоты от Пугачёвой
© commons.wikimedia.org/Andrey Degtyarev/CC BY-SA 3.0

Совет первый — есть как можно больше зелени и овощей. Орбакайте призналась, что, когда ей нужна подзарядка, делает салат из свежих огурцов, укропа и петрушки, заправленный на выбор сметаной, оливковым маслом или свежевыжатым лимонным соком.

Другие два правила касаются напитков. Орбакайте по совету Пугачёвой пьёт минимум 2 литра чистой воды в день. И всем остальным напиткам предпочитает зелёный или травяной чай.

«Я всегда следовала всем её советам в карьере и в жизни, и никогда не жалела», — сказала Орбакайте про свою звёздную мать порталу prozvezd.info.

Орбакайте сейчас находится в России. У неё запланированы выступления на частных мероприятиях, а до этого она приняла участие в гала-концерте «Песня года». Однако в её окружении поговаривают, что после корпоративов надолго в стране дочь Пугачёвой не задержится.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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