«Матушка подсказала». Орбакайте раскрыла 3 секрета красоты от Пугачёвой

Совет первый — есть как можно больше зелени и овощей. Орбакайте призналась, что, когда ей нужна подзарядка, делает салат из свежих огурцов, укропа и петрушки, заправленный на выбор сметаной, оливковым маслом или свежевыжатым лимонным соком.

Другие два правила касаются напитков. Орбакайте по совету Пугачёвой пьёт минимум 2 литра чистой воды в день. И всем остальным напиткам предпочитает зелёный или травяной чай.

«Я всегда следовала всем её советам в карьере и в жизни, и никогда не жалела», — сказала Орбакайте про свою звёздную мать порталу prozvezd.info.

Орбакайте сейчас находится в России. У неё запланированы выступления на частных мероприятиях, а до этого она приняла участие в гала-концерте «Песня года». Однако в её окружении поговаривают, что после корпоративов надолго в стране дочь Пугачёвой не задержится.