Матвеев день 29 ноября: зачем в этот день обязательно надо ходить в гости

Традиции

В Матвеев день принято ходить в церковь. Православные ставят свечи и читают молитвы об укреплении веры и защите от искушений.

Ещё в этот день просят помощи в финансовых делах. Кстати, можно помочь самим себе: пересчитывать монетки и мелкие купюры нельзя, а вот подавать милостыню — можно.

Есть поверье, что, если в этот день просидишь дома, весь следующий год проведёшь в одиночестве. Так что наши предки сами ходили в гости или приглашали кого-то к себе.

Только вот за стол нельзя было садиться в одном носке или ботинке — поверье гласит, что иначе можно потерять близкого человека.

Разрешения и запреты

Что нельзя делать в Матвеев день:

тяжёлую работу,

уборку,

ругаться,

сквернословить.

Считается, что даже мелкие ссоры в этот день могут спровоцировать затяжной конфликт. А ещё лучше не надевать вещи красного цвета, если вы не хотите потерять любовь.

Народные приметы

На Матвеев день часто бывают оттепели. В народе даже появилось выражение «На Матвея зима потеет».

При этом считается, что, чем больше слякоти на дворе, тем сильнее морозы будут в январе. Снегопад в этот день предвещает скорые метели, а дождь — к тёплой зиме.