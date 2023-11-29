Жизнь
09:20, 29 ноября 2023
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Матвеев день 29 ноября: зачем в этот день обязательно надо ходить в гости

Левий Матфей был одним из 12 библейских апостолов, учеником Иисуса Христа. Его считают автором первой книги Нового Завета — Евангелия от Матфея. Православные верующие почитают его память 29 ноября. В народном календаре этот день называют Матвеевым днём. С этим праздником связаны свои обычаи, традиции и приметы. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в Матвеев день.

Матвеев день 29 ноября: зачем в этот день обязательно надо ходить в гости
© Freepik/pvproductions

Традиции

В Матвеев день принято ходить в церковь. Православные ставят свечи и читают молитвы об укреплении веры и защите от искушений.

Ещё в этот день просят помощи в финансовых делах. Кстати, можно помочь самим себе: пересчитывать монетки и мелкие купюры нельзя, а вот подавать милостыню — можно.

Есть поверье, что, если в этот день просидишь дома, весь следующий год проведёшь в одиночестве. Так что наши предки сами ходили в гости или приглашали кого-то к себе.

Только вот за стол нельзя было садиться в одном носке или ботинке — поверье гласит, что иначе можно потерять близкого человека.

Разрешения и запреты

Что нельзя делать в Матвеев день:

  • тяжёлую работу,
  • уборку,
  • ругаться,
  • сквернословить.

Считается, что даже мелкие ссоры в этот день могут спровоцировать затяжной конфликт. А ещё лучше не надевать вещи красного цвета, если вы не хотите потерять любовь.

Народные приметы

На Матвеев день часто бывают оттепели. В народе даже появилось выражение «На Матвея зима потеет».

При этом считается, что, чем больше слякоти на дворе, тем сильнее морозы будут в январе. Снегопад в этот день предвещает скорые метели, а дождь — к тёплой зиме.

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