Матвеев день 29 ноября: зачем в этот день обязательно надо ходить в гости
Левий Матфей был одним из 12 библейских апостолов, учеником Иисуса Христа. Его считают автором первой книги Нового Завета — Евангелия от Матфея. Православные верующие почитают его память 29 ноября. В народном календаре этот день называют Матвеевым днём. С этим праздником связаны свои обычаи, традиции и приметы. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в Матвеев день.
Традиции
В Матвеев день принято ходить в церковь. Православные ставят свечи и читают молитвы об укреплении веры и защите от искушений.
Ещё в этот день просят помощи в финансовых делах. Кстати, можно помочь самим себе: пересчитывать монетки и мелкие купюры нельзя, а вот подавать милостыню — можно.
Есть поверье, что, если в этот день просидишь дома, весь следующий год проведёшь в одиночестве. Так что наши предки сами ходили в гости или приглашали кого-то к себе.
Только вот за стол нельзя было садиться в одном носке или ботинке — поверье гласит, что иначе можно потерять близкого человека.
Разрешения и запреты
Что нельзя делать в Матвеев день:
- тяжёлую работу,
- уборку,
- ругаться,
- сквернословить.
Считается, что даже мелкие ссоры в этот день могут спровоцировать затяжной конфликт. А ещё лучше не надевать вещи красного цвета, если вы не хотите потерять любовь.
Народные приметы
На Матвеев день часто бывают оттепели. В народе даже появилось выражение «На Матвея зима потеет».
При этом считается, что, чем больше слякоти на дворе, тем сильнее морозы будут в январе. Снегопад в этот день предвещает скорые метели, а дождь — к тёплой зиме.