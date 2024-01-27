Матёрый шансонье записал суперхит «Дымок». Чем ещё известен Ицык Цыпер

Кто такой Ицык Цыпер

Исполнитель хита «Дымок» родился на Украине, но сейчас живёт в городе Костанай, Казахстан. Ему 61 год, а его сыну Никите — 30. Музыкант в 1981 году закончил Костанайский строительный колледж, потом пошёл в армию, где отслужил в Тверской области.

Чем потом занимался Игорь Цыба — не известно, но журналисты обнаружили ИП на его имя, которое работало в сфере аренды и эксплуатации арендуемой недвижимости. Правда, в 2020 году его ликвидировали. Профессионально музыкой артист не занимался, но научился играть на нескольких инструментах и хорошо петь.

Пик карьеры — песня «Дымок»

Активно появляться в соцсетях Ицык Цыпер стал в 2021 году, выпуская песни в стиле хаус-шансон. Они собирали стабильное количество просмотров, однако песня «Дымок» стала просто хитярой. Клип на неё набрал уже более 11 млн просмотров, а в TikTok пользователи Сети активно записывают ролики под трек и пародии.

Отношение к творчество Цыпера

Пользователи Сети поделились на два лагеря — многие в восторге от трека, который вызывает у них светлые чувства и желание отдохнуть, а другие искренне сомневаются в музыкальном вкусе окружающих.

К тому же мимо не смогли пройти активисты, которым не понравилось обилие запрещённых веществ в песнях Цыпера и тюремная романтика. Одними из таких стали общественники из «Ветеранов России», которые попросили Генпрокуратуру проверить творчество Ицык Цыпера и запретить его в русегменте Сети.

Недавно так же вирусился и новый российский фильм «Бременские музыканты». Вот здесь можно больше о нем узнать и решить, стоит ли тратить на него своё время.