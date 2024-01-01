Мечтаете начать новую жизнь с 1 января? Вот как сделать всё по науке

Загвоздка в том, что, желая начать новую жизнь, большинство из нас думает о радикальных переменах. Только вот для психики любые перемены, даже хорошие, — это стресс. Ей больше нравится привычное, отметила психолог.

Вот почему идея с новой жизнью может не сложиться:

всё меняется слишком кардинально, человек не выдерживает и возвращается обратно,

человек хочет перемен, но не очень понимает, зачем ему это нужно,

пока все вокруг отдыхают и расслабляются, человек загоняет себя в дополнительный стресс.

Если перемен всё же хочется, стоит проанализировать основные сферы жизни (здоровье, семья, работа и т. п.) и ответить на вопрос, что в них не устраивает, а затем представить желаемую картину. Главное при этом понимать, чего и зачем хочется и почему это важно.

Следующее действие — продумать небольшие шаги без привязки к датам и обязательности. Любое глобальное изменение — это дорога из небольших и вполне реализуемых шагов, отметила психолог. Один из них можно, но необязательно, сделать прямо 1 января, рассказала психолог.

С другой стороны, можно пустить всё на самотёк и довериться приметам, которым следовали ещё наши предки. Вот чем они советуют привлекать счастье и богатство в новом году.