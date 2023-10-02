Медведь гризли растерзал пару туристов в канадском национальном парке

В итоге жертвами лесного хищника стала пара туристов: муж и жена. Также гризли задрал их пса. Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины на месте происшествия, а потом столкнулись и с самим медведем, который демонстрировал агрессивное поведение. Животное пришлось ликвидировать для обеспечения безопасности.

Парк Банф — это старейший национальный парк Канады. О расположен недалеко от города Сандр в провинции Альберта на юге страны. В парке водится много хищников, таких как гризли и чёрные медведи, а также волки, пумы, рыси, росомахи, хорьки, ласки и канадские выдры.