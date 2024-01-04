«Мелкие пакости». Гордон объяснила, почему их с Кудрявцевой вырезали из «Песни года»
Телеведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон неожиданно для многих не попали на телеэкраны со своим хитом «Дамы за 30». Девушки выступили на «Песне года», но в эфире их номер не показали. Журналисты тут же кинулись искать причину. «Отменой» артистов после скандальной «голой вечеринки» не удивить, но ни Кудрявцевой, ни Гордон там не было. Почему же дамы попали в опалу? Объяснение дала Гордон.
Юрист и певица по совместительствую заявила, что причина отсутствия их песни в новогоднем эфире — «личная цензура» гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева.
Гордон уверена, что Добродеев испытывает к ней личную неприязнь из-за её высказываний. А ей при этом всё равно.
«Власть и любовь к цензуре в руках больших руководителей может превращаться в подобные мелкие пакости, которые на меня вообще никак не влияют», — заявила Гордон.
Ранее Гордон и Кудрявцева рассказали, зачем им вообще понадобилась создавать музыкальную группу.