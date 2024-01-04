«Мелкие пакости». Гордон объяснила, почему их с Кудрявцевой вырезали из «Песни года»

Юрист и певица по совместительствую заявила, что причина отсутствия их песни в новогоднем эфире — «личная цензура» гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева.

Гордон уверена, что Добродеев испытывает к ней личную неприязнь из-за её высказываний. А ей при этом всё равно.

«Власть и любовь к цензуре в руках больших руководителей может превращаться в подобные мелкие пакости, которые на меня вообще никак не влияют», — заявила Гордон.

Ранее Гордон и Кудрявцева рассказали, зачем им вообще понадобилась создавать музыкальную группу.