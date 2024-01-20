Жизнь
Опубликовано 20 января 2024, 21:20
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«Меня использовали». Полина Гагарина рассказала о травме после шоу «Голос»

Российская певица Полина Гагарина сейчас сидит к кресле жюри 12-го сезона шоу «Голос» вместе с коллегами Владимиром Пресняковым, Антоном Беляевым и Zivert. Однако первый день съёмок закончился конфликтом и откровениями со стороны артистки. Она призналась, что ещё в прошлом сезоне её использовали и это же продолжили делать в новых выпусках.
«Меня использовали». Полина Гагарина рассказала о травме после шоу «Голос»
© t.me/gagara1987official

Во время слепого прослушивания Анастасии Паньшиной, которая спела хит Гагариной «Спектакль окончен», певица отметила, что обычно не любит каверы на свои треки, но тут получилось очень достойно. Пресняков на это попросил коллегу спеть с девушкой дуэтом, на что Гагарина стала отказываться.

«У меня болезненный опыт "Голоса", меня травмировали и использовали. Весь прошлый 11-й сезон я пела с девчонками, они пели со мной, целовали меня, обнимали, а потом говорили, что идут к Владимиру», — призналась Гагарина.

Она согласилась спеть с Паньшиной, если та пойдёт к ней в команду, а не к Преснякову, но после дуэта девушка попросилась именно к нему. Гагарина встала с места и ушла вместе с ведущим, заявив об абьюзе на съёмочной площадке. В итоге всё свели в шутку.

Попасть на «Голос» мечтают многие исполнители, но победа в шоу ещё ничего не гарантирует. Мать Данила Плужникова, победителя детского «Голоса», рассказала, как на них внезапно упал огромный долг.

Автор:Ника Белова
Редакция
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