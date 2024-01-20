«Меня использовали». Полина Гагарина рассказала о травме после шоу «Голос»

Во время слепого прослушивания Анастасии Паньшиной, которая спела хит Гагариной «Спектакль окончен», певица отметила, что обычно не любит каверы на свои треки, но тут получилось очень достойно. Пресняков на это попросил коллегу спеть с девушкой дуэтом, на что Гагарина стала отказываться.

«У меня болезненный опыт "Голоса", меня травмировали и использовали. Весь прошлый 11-й сезон я пела с девчонками, они пели со мной, целовали меня, обнимали, а потом говорили, что идут к Владимиру», — призналась Гагарина.

Она согласилась спеть с Паньшиной, если та пойдёт к ней в команду, а не к Преснякову, но после дуэта девушка попросилась именно к нему. Гагарина встала с места и ушла вместе с ведущим, заявив об абьюзе на съёмочной площадке. В итоге всё свели в шутку.

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