«Мерзко становится». Фигуристка Медведева назвала привычку, от которой мечтает избавиться

По словам Медведевой, она очень любит ныть, капризничает, когда сильно устаёт.

«Мне самой мерзко становится. Превращаюсь в склизкую улитку, до которой не хочется дотрагиваться. Хочу меньше ныть и жаловаться», — поделилась она.

Второе, что ей в себе не нравится, — привычка сильно, до крови, кусать губы.

А ещё у Медведевой есть редкая фобия — она боится бабочек. При виде этих насекомых девушка начинает плакать и смеяться, при этом не понимает, почему так происходит.