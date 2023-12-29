«Мерзко становится». Фигуристка Медведева назвала привычку, от которой мечтает избавиться
Евгения Медведева добилась большого успеха в спорте, в том числе стала олимпийской чемпионкой и завоевала две золотые медали чемпионатов мира и Европы. При этом 24-летняя девушка в первую очередь — человек, со своими плюсами и минусами. И один из них ей самой в себе очень не нравится. Какой фигуристка рассказала в YouTube-шоу «Это футбол, брат!».
По словам Медведевой, она очень любит ныть, капризничает, когда сильно устаёт.
«Мне самой мерзко становится. Превращаюсь в склизкую улитку, до которой не хочется дотрагиваться. Хочу меньше ныть и жаловаться», — поделилась она.
Второе, что ей в себе не нравится, — привычка сильно, до крови, кусать губы.
А ещё у Медведевой есть редкая фобия — она боится бабочек. При виде этих насекомых девушка начинает плакать и смеяться, при этом не понимает, почему так происходит.