Месть и закон. Полицейский и следователь остались без работы из-за любовного треугольника

Полицейский, который как раз был при исполнении, видимо, решил показать, кто тут главный. Он остановил иномарку своего врага-следователя и предложил ему дунуть в трубочку. Тот отказался.

А полицейский только того и ждал. Сначала он составил на следователя протокол. Но этого ему показалось мало. Тогда он схватил нетрезвого соперника, швырнул его лицом в асфальт и в наручниках повёз в отделение, сообщил Mash Batash.

Победителей в этой битве в итоге не оказалось. Следователя уволили за пьяное вождение. Полицейскому ещё хуже — ему светит уголовная статья за превышение полномочий. Пока идёт расследование, его отстранили.

Кстати, теория об альфа- и бета-самцах — условное и не научное разделение общества (в основном мужчин) на лидеров и аутсайдеров. Несмотря на то что это никак не связано с наукой, теория стала популярной в интернете. Почитайте, кто такие альфа-самцы и почему они любят всех подавлять.