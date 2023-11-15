Метеорный поток Леониды: где и как наблюдать это редкое событие

Метеорный поток Леониды подходит к Земле каждый год в промежутке с 6 по 30 ноября. Но в 2023 году особенно хорошо его будет заметно в ночь с 17 на 18 ноября, но только жителям Самары, Москвы, Набережных Челнов и Краснодара, сообщили «Секрету фирмы» метеорологи «Яндекс Погоды».

Могло бы повезти и Санкт-Петербургу, Кемерово, Уфе, Иркутску, Челябинску, Новокузнецку, Томску, Красноярску и Хабаровску, но в эту ночь их подвела погода — будет пасмурно, поэтому шансов насладиться метеорным потоком немного.

Если выехать на открытую местность вдали от города и его огней, то при хорошем терпении можно будет увидеть от 15 до 20 метеоров в час.

В прошлый раз таким же активным метеорным потоком были Ориониды, которые россияне смогли понаблюдать в ночь на 22 октября. Тогда в час было по 20 вспышек. Но в ту ночь с погодой не повезло не только Петербургу, но и Москве, небо обеих столиц заволокло тучами, и даже спрятавшийся за горизонтом месяц не сильно помог видимости.