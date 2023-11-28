Михаил Боярский попал в реанимацию. Что с ним случилось?
Актёр и музыкант Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу, сообщил портал 78.ru. По сведениям издания, у артиста случился инфаркт. По предварительным данным, состояние Боярского ухудшилось накануне, 27 ноября. Врачам удалось нормализовать состояние звезды «Трёх мушкетёров» и перевести актёра из реанимации в обычную палату. Ранее сообщалось, что 73-летний Боярский собирается завершить карьеру актёра.
«Советского и российского актёра Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом», — сообщил портал 78.ru.
Сын актёра Сергей подтвердил «Газете.Ru», что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта.
В 2021 году Михаил Боярский подхватил коронавирусную инфекцию. Из-за болезни у него появились осложнения. В марте 2023 года актёр признался «Московскому комсомольцу», что так и не смог до конца восстановиться после заболевания.
«Постковидный синдром — это чудовищное состояние, очень неприятное. Он у меня до сих пор не прошёл», — говорил он.
Боярский рассказывал, что из-за проблем со здоровьем стал чаще отказываться от съёмок в различных проектах. «Пятому каналу» он заявил о намерении завершить актёрскую карьеру в театре, потому что «едва передвигается по сцене».