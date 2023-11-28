Михаил Боярский попал в реанимацию. Что с ним случилось?

«Советского и российского актёра Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом», — сообщил портал 78.ru.

Сын актёра Сергей подтвердил «Газете.Ru», что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта.

В 2021 году Михаил Боярский подхватил коронавирусную инфекцию. Из-за болезни у него появились осложнения. В марте 2023 года актёр признался «Московскому комсомольцу», что так и не смог до конца восстановиться после заболевания.

«Постковидный синдром — это чудовищное состояние, очень неприятное. Он у меня до сих пор не прошёл», — говорил он.

Боярский рассказывал, что из-за проблем со здоровьем стал чаще отказываться от съёмок в различных проектах. «Пятому каналу» он заявил о намерении завершить актёрскую карьеру в театре, потому что «едва передвигается по сцене».