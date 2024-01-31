По мнению Михалкова, важно, каким уехавший человек вернётся в Россию. К примеру, он считает, что, несмотря на то что Ирина Горбачёва покинула страну в начале 2022 года и выступала против российской политики, главное, что в итоге она изменилась внутренне и вернулась.

«Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю», — объяснил режиссёр.

Он готов работать с теми, кого понимает и уважает. И Горбачёва в их числе.

А вот Алла Пугачёва по возвращении уже никогда не сможет занять своё прежнее место, считает Михалков. По его мнению, она относится к числу людей, которые приезжали на концерты, получали после них деньги и возвращались в свои поместья, куда приглашали рукопожатных друзей.

«Если она будет продолжать жить в стране Рублёвка, или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там всё будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы», — считает Михалков, которого в Мурманске или Челябинске тоже не часто увидишь.

Также режиссёр рассказал, что в его сторону идёт масса негатива. Дошло до того, что в итоге к этому привык и он сам, и его недруги — им просто становится неинтересно его трогать.

Недавно, например, Ксения Собчак обвинила режиссёра в том, что он рассказал о скандальной «почти голой» вечеринке Владимиру Путину и даже показал ему видео. Сам Михалков открестился от этого доноса, объяснив, что у них с президентом есть более интересные темы для обсуждения.