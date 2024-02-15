Милохин назвал неожиданную причину нежелания жить в России

«Я бы хотел возвращаться, но жить планирую вне. Если я буду жить там, мне будет очень просто. Все говорят по-русски, (есть) шоу, всё уже готово. А тут мне нужно самому что-то делать, искать, зарабатывать деньги, чтобы хотя бы есть... Это заставляет меня двигаться. Россия — страна возможностей... но мне хочется весь мир. А для того, чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире», — сказал Милохин.

Говоря о заработках, блогер сообщил, что сейчас зарабатывает около 1 млн рублей в месяц. Но в Дубае, где он живёт, всё сильно дороже, чем в Москве, поэтому траты у него иногда бывают больше заработков.

Стать популярным на весь мир помогут бои в ММА, уверен Милохин. За первый бой с индийским блогером ему заплатят $10 000. Поединок состоится 16 февраля в Дубае.

«Покажу себя хорошо, потом пригласят еще... Это совсем другие деньги и другой тип популярности», — считает блогер.

Он добавил, что всё равно очень скучает по России. По его словам, сейчас он думает о вариантах.

«Куча вариантов есть. Самое лёгкое — это записать ролик и сфоткаться с (главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной) Мизулиной. Я готов, не вижу в этом ничего плохого», — рассказал Милохин.

Ранее Даня Милохин рассказал, на какой ритуал он решился перед своим первым боем. Блогеру пришлось пустить кровь.