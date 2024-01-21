Милохин показал, на какой ритуал согласился перед боем. Готов на что угодно

Первый бой Милохина в шоу поп-ММА будет с другим блогером Аджмалом Ханом. Он старше и уже выходил на ринг, поэтому Милохину придётся трудно. Видимо, поэтому тиктокер решил использовать все средства для победы.

Он согласился на хиджаму — процедуру, при которой с помощью банок отсасывают кровь через надрезы на коже. Результат он показал в блоге. По словам Милохина, хоть и выглядит его спина страшновато, на самом деле всё было не очень больно.

Пусть и так, но врачи с большим скепсисом относятся к кровопусканию в целом и хиджаме в частности. Мало того, что она не несёт никакой пользы, хоть ей и приписывают чудесной исцеление чего угодно, так она ещё и опасна, потому что многие врачеватели используют многоразовые материалы в условиях сомнительной стерильности.