Жизнь
Опубликовано 21 января 2024, 14:00
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Милохин показал, на какой ритуал согласился перед боем. Готов на что угодно

Известный блогер Даня Милохин недавно заявил, что решил податься в ММА и теперь вовсю готовится к своему первому бою. Для этого он уже поднабрал массу и подкачался, а теперь ещё и решил очистить себя от «старой» крови. В своём блоге Милохин показал результаты хиджамы — процедуры кровопускания, которая хоть и популярна, но очень опасна.
Милохин показал, на какой ритуал согласился перед боем. Готов на что угодно
© t.me/miLOHin228

Первый бой Милохина в шоу поп-ММА будет с другим блогером Аджмалом Ханом. Он старше и уже выходил на ринг, поэтому Милохину придётся трудно. Видимо, поэтому тиктокер решил использовать все средства для победы.

Он согласился на хиджаму — процедуру, при которой с помощью банок отсасывают кровь через надрезы на коже. Результат он показал в блоге. По словам Милохина, хоть и выглядит его спина страшновато, на самом деле всё было не очень больно.

Пусть и так, но врачи с большим скепсисом относятся к кровопусканию в целом и хиджаме в частности. Мало того, что она не несёт никакой пользы, хоть ей и приписывают чудесной исцеление чего угодно, так она ещё и опасна, потому что многие врачеватели используют многоразовые материалы в условиях сомнительной стерильности.

Автор:Ника Белова
Редакция
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