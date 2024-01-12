Милохин показал подкачанное тело. Хочет быть как Макгрегор?
Российский тиктокер Даня Милохин, который сейчас живёт в Дубае, всерьёз взялся за свою фигуру и неустанно тренируется в зале. Тренировки проходят под руководством тренера по боксу Зорика Степаняна. В своих видео блогер показывает, как проходят тренировки. На одном из них он продемонстрировал, как делает «планку». Подписчики уже давно заметили, что фигура 22-летнего Милохина заметно преобразилась. Оказалось, всё не просто так.
© danya_milokhin/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В декабре тренер Милохина рассказал, что тиктокер тренируется для того, чтобы начать карьеру в смешанных единоборствах. По словам Степаняна у парня есть все данные, а в мире нет ничего невозможного. Так что он не исключил, что Милохин может стать вторым Конором Макгрегором. Первый бой Дани пройдёт по правилам бокса, уточнил тренер.
«Он хочет выйти на мировой уровень. После занятия боксом Милохин стал совершенно другим человеком, изменились его окружение и социум. Даня пока ещё парнишка, но мы сделаем из него настоящего мужика», — добавил Степанян.
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