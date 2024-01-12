Милохин показал подкачанное тело. Хочет быть как Макгрегор?

В декабре тренер Милохина рассказал, что тиктокер тренируется для того, чтобы начать карьеру в смешанных единоборствах. По словам Степаняна у парня есть все данные, а в мире нет ничего невозможного. Так что он не исключил, что Милохин может стать вторым Конором Макгрегором. Первый бой Дани пройдёт по правилам бокса, уточнил тренер.

«Он хочет выйти на мировой уровень. После занятия боксом Милохин стал совершенно другим человеком, изменились его окружение и социум. Даня пока ещё парнишка, но мы сделаем из него настоящего мужика», — добавил Степанян.

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