Жизнь
Опубликовано 11 февраля 2024, 17:50
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Милохин впервые сразится на боксёрском ринге под российским флагом. Это случится в Дубае

Первый поединок с участием Дани Милохина состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Бороться 22-летний блогер и тиктокер будет с коллегой из Индии Аджмал Ханом. Каждый из них выступит под флагом своей страны. Милохин эмоционально объяснил свой выбор, отвечая на вопрос корреспондента Sport24.
Милохин впервые сразится на боксёрском ринге под российским флагом. Это случится в Дубае
© Скриншот/YouTube-канал Evgenia Medvedeva

Милохин напомнил о своей принадлежности к родной стране — он русский с российским паспортом и говорит на русском.

«Я родился в России, какую страну мне ещё представлять? Дубай?! Эмираты?! Я русский и не вижу смысла выпендриваться», — сказал он.

Эмираты и Дубай в частности блогер упомянул не просто так — сейчас он живёт именно там.

Милохин добавил, что его не волнует, если кто-то окажется недоволен тем, что он выйдет под российским флагом, и предупредил, что у него будет сложно забрать гражданство без причины.

И, кстати, блогер пообещал, что этот бой точно не окажется его последним. По крайней мере, сейчас останавливаться он не собирается.

Заниматься боксом Милохин начал осенью 2023 года. Его тренер — Зорик Степанян. Блогер однажды поделился, что на ММА (смешанные единоборства) у него большие планы — например, хотел бы выйти на ринг с кем-то из братьев известного бойца Хабиба Нурмагомедова.

Автор:Кира Полякова
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