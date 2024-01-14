Милош Бикович раскритиковал режиссёрскую работу Анджелины Джоли
В 2012 году на экраны вышла драма «В краю крови и мёда». Режиссёром и автором сценария выступила Анджелина Джоли. Фильм рассказывает историю любви сербского солдата и боснийки во время Боснийской войны. Картина получила немало плохих оценок, в том числе и от сербского актёра Милоша Биковича. Недавно артист снова высказал мнение об этом в интервью «Вокруг ТВ».
Бикович назвал кино плохим. По его мнению, оно основано на очень подозрительных предположениях и всё показанное далеко от правды.
«И не очень высокая художественная ценность, поэтому, если вы не пытались её достичь и вы далеки от правды, в чём ценность этого фильма? В кино, я думаю, не должно быть места для политического высказывания. То есть можно, но тогда понятно, что это кино быстро забудут», — сказал он.
А ранее https://infoforme.ru/zhizn/zvezda-kholopa-poyavitsya-v-novom-sezone-belogo-lotosa-13-01-2024.htm, что Бикович получил роль в новом сезоне американского сериала «Белый лотос» от HBO. Он снимется вместе с Кристианом Фриделем, Морганой О'Рейли и Шалини Пейрис.