Милош Бикович раскритиковал режиссёрскую работу Анджелины Джоли

Бикович назвал кино плохим. По его мнению, оно основано на очень подозрительных предположениях и всё показанное далеко от правды.

«И не очень высокая художественная ценность, поэтому, если вы не пытались её достичь и вы далеки от правды, в чём ценность этого фильма? В кино, я думаю, не должно быть места для политического высказывания. То есть можно, но тогда понятно, что это кино быстро забудут», — сказал он.

А ранее https://infoforme.ru/zhizn/zvezda-kholopa-poyavitsya-v-novom-sezone-belogo-lotosa-13-01-2024.htm, что Бикович получил роль в новом сезоне американского сериала «Белый лотос» от HBO. Он снимется вместе с Кристианом Фриделем, Морганой О'Рейли и Шалини Пейрис.