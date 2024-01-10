Милош Бикович впервые стал отцом. У актёра — сын
У сербско-русского актёра 35-летнего Милоша Биковича родился сын. Радостной новостью поделились сербские СМИ. Сам артист не стал об этом рассказывать, лишь сделал намёк — на своей страничке в соцсети он опубликовал символичное фото — рисунок семьи, выполненный на коже. Избранница Биковича — сербка Ивана Малич. Девушка непубличная, известно, что у неё есть юридическое образование.
© bikovic/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Малыш появился на свет в частной клинике Белграда. Роды прошли без проблем, мама и ребёнок чувствуют себя прекрасно, сообщило сербское издание Blic.
Бикович оставил в Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото без подписи. Это рисунок на коже — три человечка: женщина, мужчина и ребёнок, держащиеся за руки. Подписчики завалили своего любимчика поздравлениями и милыми комментариями.
О беременности Малич стало известно раньше, чем о свадьбе пары. О том, что Бикович уже не холост, в конце декабря рассказал российский актёр Иван Охлобыстин.