Милош Бикович впервые стал отцом. У актёра — сын

Малыш появился на свет в частной клинике Белграда. Роды прошли без проблем, мама и ребёнок чувствуют себя прекрасно, сообщило сербское издание Blic.

Бикович оставил в Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото без подписи. Это рисунок на коже — три человечка: женщина, мужчина и ребёнок, держащиеся за руки. Подписчики завалили своего любимчика поздравлениями и милыми комментариями.

О беременности Малич стало известно раньше, чем о свадьбе пары. О том, что Бикович уже не холост, в конце декабря рассказал российский актёр Иван Охлобыстин.