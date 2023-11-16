Мини-версия Хасбика дома. Российская пенсионерка создаёт кукол в виде знаменитостей

Обычных кукол пенсионерка продаёт по 3000–5000 рублей, а Хасбик, например, стоит уже 9000. Но он и самый сложный. А так, в месяц Ольга делает три-четыре простых персонажа.

И, кстати, заказывают чаще всего не звёзд, а бабушек, дедушек и домовых.

У мастерицы уже появились постоянные покупатели. Причём покупают не только местные, но и жители других городов России.

«Заказов очень много, очередь готовности сейчас на конец января. В день иногда приходит по два-три новых», — рассказала дочь Фроловой.

Другая россиянка своими руками «рождает» кукол «реборн», максимально похожих на настоящих младенцев. Она отправляет заказы уже не только по России, но и за границу.