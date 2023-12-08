Жизнь
20:40, 08 декабря 2023
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«Мисс Россия» стала жертвой воров. Ценности вынесли прямо из квартиры

Воровство происходит сплошь и рядом — не обошли стороной злоумышленники и победительницу конкурса «Мисс Россия — 2016» Яну Добровольскую. Девушка, которая сейчас работает психологом, рассказала подписчикам в социальных сетях, как осталась без винтажной посуды. Её она долго выбирала для новой кухни.

«Мисс Россия» стала жертвой воров. Ценности вынесли прямо из квартиры
© vk.com/ydobrovolskaia

Как пишет «Комсомольская правда», не так давно Яна заказала у профессиональных коллекционеров редкую винтажную посуду, которую долго искала и «выбирала с любовью». Её доставили в большой коробке в квартиру, где пока идёт ремонт. Но буквально через день посылка исчезла.

«Вчера обнаружила, что её украли. Первые минуты ходила по квартире, как кошка, у которой украли котят. Очень расстроилась и даже поплакала», — рассказала Добровольская.

Девушка также заявила, что надеется на помощь ответственных за работы в квартире — возможно, они помогут разобраться в ситуации.

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