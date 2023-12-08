«Мисс Россия» стала жертвой воров. Ценности вынесли прямо из квартиры

Как пишет «Комсомольская правда», не так давно Яна заказала у профессиональных коллекционеров редкую винтажную посуду, которую долго искала и «выбирала с любовью». Её доставили в большой коробке в квартиру, где пока идёт ремонт. Но буквально через день посылка исчезла.

«Вчера обнаружила, что её украли. Первые минуты ходила по квартире, как кошка, у которой украли котят. Очень расстроилась и даже поплакала», — рассказала Добровольская.

Девушка также заявила, что надеется на помощь ответственных за работы в квартире — возможно, они помогут разобраться в ситуации.