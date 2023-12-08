«Мисс Россия» стала жертвой воров. Ценности вынесли прямо из квартиры
Воровство происходит сплошь и рядом — не обошли стороной злоумышленники и победительницу конкурса «Мисс Россия — 2016» Яну Добровольскую. Девушка, которая сейчас работает психологом, рассказала подписчикам в социальных сетях, как осталась без винтажной посуды. Её она долго выбирала для новой кухни.
Как пишет «Комсомольская правда», не так давно Яна заказала у профессиональных коллекционеров редкую винтажную посуду, которую долго искала и «выбирала с любовью». Её доставили в большой коробке в квартиру, где пока идёт ремонт. Но буквально через день посылка исчезла.
«Вчера обнаружила, что её украли. Первые минуты ходила по квартире, как кошка, у которой украли котят. Очень расстроилась и даже поплакала», — рассказала Добровольская.
Девушка также заявила, что надеется на помощь ответственных за работы в квартире — возможно, они помогут разобраться в ситуации.