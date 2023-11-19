«Мисс Вселенная — 2023» ошеломила жюри конкруса одной фразой

Конкурс красоты проходил вечером 18 ноября в столице Сальвадора Сан-Сальвадор. В нём приняли участие представительницы 84 стран, в том числе и из России. Но ей не удалось войти в первую десятку конкурсанток, и её отсеяли после дефиле в купальниках.

Во время конкурса трёх финалисток спросили, с кем бы они провели день, и Шейннис назвала имя Мэри Уолстонкрафт, британской писательницы, философа XVIII века и феминистки. «Она дала многим женщинам возможность, и сегодня перед ними нет никаких преград», — заявила девушка жюри.

Шейннис окончила университет по специальности массовые коммуникации. Во время учёбы она также выступала за университетскую волейбольную команду. Девушка стала первой королевой красоты для Никарагуа.