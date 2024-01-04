Милый тортик, иди-ка сюда! Названа главная причина переедания в праздники

Специалист объяснила RT, что Новый год ассоциируется с завершением дел, радостью и расслаблением. Еда — и так обычно источник удовольствия, а сейчас ещё и способ вознаградить себя за все труды в течение года.

Другой факт, формирующий переедание, — новогодний стол обычно наполнен множеством вкусностей, поэтому хочется попробовать побольше и поскорее.

«Одновременно с этим на протяжении длительных праздничных выходных меняется режим питания, что может привести к неуправляемому перееданию», — предупредила врач.

Утюмова порекомендовала не набрасываться на лакомства, а есть небольшими порциями, не злоупотреблять алкоголем и быть физически активным.

А зимой вполне есть чем заняться. И, как выяснилось, россияне больше всего любят кататься на коньках и лыжах.