Милый тортик, иди-ка сюда! Названа главная причина переедания в праздники
К концу года у многих накапливается дикая моральная и физическая усталость, поэтому длинных новогодних выходных люди ждут, считая дни. А там-то как раз можно расслабиться и оторваться, в том числе и в еде. Так что переедание в первую очередь связано с эмоциональным состоянием, рассказала врач-гастроэнтеролог компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.
Специалист объяснила RT, что Новый год ассоциируется с завершением дел, радостью и расслаблением. Еда — и так обычно источник удовольствия, а сейчас ещё и способ вознаградить себя за все труды в течение года.
Другой факт, формирующий переедание, — новогодний стол обычно наполнен множеством вкусностей, поэтому хочется попробовать побольше и поскорее.
«Одновременно с этим на протяжении длительных праздничных выходных меняется режим питания, что может привести к неуправляемому перееданию», — предупредила врач.
Утюмова порекомендовала не набрасываться на лакомства, а есть небольшими порциями, не злоупотреблять алкоголем и быть физически активным.
А зимой вполне есть чем заняться. И, как выяснилось, россияне больше всего любят кататься на коньках и лыжах.